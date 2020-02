FOTO | Kadrina Karude peatreener sai sponsorauto: endanimelise autoga on veider sõita

Škoda Rakvere teenindusjuhi Martin Tommula sõnul on Kadrina Karud näidanud suurepäraseid tulemusi ning just sellepärast on nad meeskonnale oma õla alla pannud. „Kohalikku asja peab ikka toetama,“ kiitis Tommula Kadrina meeskonda.

„Endanimelise autoga on veider sõita. Inimeste tähelepanu on suurem,“ naeris Kuusmaa.

„Suur au ja kiitus Škodale. Kui asi nii edasi läheb, ei pruugi see meil viimane auto olla,“ ütles Kadrina Karude mänedžer Raivo Tribuntsov.