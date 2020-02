FOTO | Eesti korvpallikoondis avaldab erikujundusega mänguvormiga austust Eesti sõduritele

Sellega avaldatakse austust Eesti kaitseväele ja kõikidele sõduritele, kes läbi ajaloo meie riigi vabaduse eest on seisnud.

Mänguvorm sündis koondise pikaajalise varustuspartneri FIFAA AS-i käe läbi, kes on Eesti Korvpalliliiduga koostööd teinud juba ligi paarkümmend aastat. Selle ajaga on varustatud riigi tippmeeskonnad esindus-, mängu- ja treeningvormidega.

„Kuna selle aasta koondise mängud on erilised korvpalli juubeliaasta tõttu ning kvalifikatsioonimäng Itaalia vastu sattus riigi tähtsaima pühaga samale ajale, siis mõtlesime koostöös luua midagi silmapaistvat ning uudset. Nii jõudsime loogilise ideeni Vabariigi aastapäeva eelõhtul juhtida tähelepanu ning tuua rambivalgusesse meie riigi vabaduse eest seisjad, mistõttu meie disainerid lõid sõduri vormist inspireeritud mustriga korvpallivormid," kommenteeris FIFAA tegevjuht Karel Loide.

"Need unikaalsed vormid on loodud Eestis - alates ideest ja disainist, lõpetades trüki ja õmblustööga on selle vormi valmimisse kaasatud suur hulk oma ala professionaale. Toodame igapäevaselt tavapäraseid ja eridisainiga spordirõivaid mitmetele meeskondadele, kuid riigi tähtsaimale korvpallimeeskonnale vormide valmistamine on ka meile suur au ja väljakutse," lisas Loide.