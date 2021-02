FC Flora palkas suvel Tottenhami juures viibinud andeka mängumehe

Tõugjas kuulus seni Nõmme Unitedi ridadesse. Mullu käis ta esiliigas väljakul 30 korda ning lõi neli väravat. Eesti U17 koondist on ta esindanud 11 korda ning U16 rahvusesindust kahel juhul.

Augustis käis Tõugjas testimisel Inglismaa suurklubi Tottenham Hotspuri U18 võistkonna juures.

„Meil on hea meel, et meie esindusmeeskonnaga liitus Erko Jonne Tõugjas. Ta on omajagu mänginud vasakkaitses, mis on täiustanud tema oskusi keskkaitsjana. Lisaks on tegu väga pühendunud, sihikindla ja aruka mängijaga. Need on olulised väärtused, mida mängijas hindame,“ sõnas Flora kodulehe vahendusel klubi spordidirektor Norbert Hurt.

„Mul on hea meel teha oma karjääris samm edasi liitudes meisterklubi FC Floraga. Tunnen, et see on parim keskkond mängijana arenemiseks ning teen kõik selleks, et aidata klubil seatud eesmärke saavutada. Olen väga tänulik FC Nõmme Unitedi meeskonnakaaslastele ja treeneritele. Eriti Martin Klasenile ja Mart Poomile,“ sõnas omalt poolt vasakujalgne keskkaitsja.