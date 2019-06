Euroopa korvpalli tippklubi Kaunase Žalgiris avab hooaja Tallinnas!

„Žalgirisel on suur rõõm mängida Tallinnas. Oleme läbi viimaste hooaegade saanud Eestist väga palju toetust, tuhanded Eesti fännid on käinud Žalgiris Arenal meie kohtumisi vaatamas. Tahame oma Eesti-toetajatele midagi ka vastu anda ja selleks on korralik etendus Tallinnas, meie fännide kodus,“ lausus Žalgirise klubi tegevjuht Paulius Motiejunas.

Klubi spordidirektor Robertas Javtokas lisas, et korralik ettevalmistus uueks hooajaks on alati väga oluline ja mäng Kalev/Cramoga mängib selles suurt rolli. „Ootame Tallinnas sooja vastuvõttu, suurepärast atmosfääri ja mängu, mis vastaks kõigi ootustele.“

Kalev/Cramo esindaja Remo Holsmer kinnitab, et eelmisel hooajal VTB playoffi, Olybet Eesti-Läti Ühisliiga Final Fouri ja Eesti meistrivõistlustel kulla võitnud klubi eesmärgiks on uuel hooajal jätkata mängimist konkurentsivõimelise võistkonnaga võimalikult kõrgel tasemel.

„Soov on säilitada Eesti mängijate tuumik ja võimalusel tuua ka mõni välismaal mängiv Eesti pallur Kalev/Cramosse. Klubi soovib jätkata vähemalt sama suure eelarvega ja senised toejatad on lubanud jätkata ka järgmisel hooajal. Ootame põnevusega võimalust mängida oma kodupubliku silme all Kaunase Žalgirisega. Euroliiga võistkonnaga mängimine on suur väljakutse ning taolised mängud on suureks motivaatoriks nii meeskonnale kui ka noorkorvpalluritele. Euroliiga võitnud Moskva CSKA-ga mängu tuli eelmisel hooajal Saku Suurhalli vaatama peaaegu täismaja, loodame, et ka Žalgirisega mängule tuleb vähemasti sama palju rahvast," lisas Holsmer.