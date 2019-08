Erik Keedus liitus Rapla korvpallimeeskonnaga

29-aastane Erik Keedus on Eesti meistriliigas mänginud alates hooajast 2007/2008, mil jooksis väljakule TTÜ Korvpalliklubi meeskonna eest. Peale seitset hooaega ülikooli meeskonna eest liikus mees edasi BC Kalev/Cramo ridadesse, kus veetis viis järgmist, käies korduvalt abiks ka Eesti rahvuskoondisele. Nüüd tuleb mees esimest korda Tallinnast eemale ning seab end sisse Rapla kodusaalides.

“Erik on Eesti korvpallis teada-tuntud ja pikemat tutvustust kindlasti ei vaja,” sõnas Rapla klubi juht Jaak Karp klubi pressiteate vahendusel. “Ta on end väga hea mängijana meie jaoks tõestanud juba ammu ning kui nüüd avanes võimalus ta Rapla ridadesse kutsuda, haarasime sellest loomulikult kiirelt kinni. Targa ja kogenud mängijana on ta meie äärele kindlasti üheks väga heaks tugitalaks ja oleme kindlad, et ta suudab Raplas oma endise mängukindluse leida.“

Lõppenud hooaega kärpis Keeduse jaoks 2018. aasta kevadel saadud tõsine põlvevigastus ning mees alustas mängimisega alles veidi enne aastavahetust. Keedus jooksis Kalev/Cramo särgis hooajal väljakule 23 korral, teenides Eesti-Läti liigas keskmiselt 15 minutiga 2,78 punkti ja 3,06 lauapalli. Korvpalli meistriliigas käis mees väljakul keskmiselt veidi vähem kui 14 minutiks, viskas selle ajaga 3,4 punkti ja noppis 3,6 lauapalli.