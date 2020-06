Enn Eesmaa Kalev Kruusile: ega sa vist ikka telemees pole, otsi endale uus töökoht

Lõik intervjuust:

Kuna Sinust korvpallurit ei saanud, siis kuidas Sina elus koha leidsid?

Läksin TV3 tööle. Mul sai 1. aprillil 22 aastat teletööd täis. Läksingi sinna põhimõtteliselt otse koolist. See võimalus mulle avanes, sinna ma läksin ja sinna ma olen jäänud. Toomas Luhats oli tol hetkel Concordia ülikoolis meediat õppimas ja käis praktikal TV3-s. Mängisime Luhatsiga koos korvpalli, ta oli vist Nõmme Spordikooli õpilane ja ma vahel sattusin nende eest mängima. Saime täiesti okeilt läbi ja siis ta helistas mulle, et tule praktikale ja proovi. Ja ma tulingi. Ega mul rohkem tol hetkel midagi silmapiiril polnud.

Kas mäletad oma kõige esimest uudislugu?

Kõige esimene ülesanne oli Nascari võistlustest lugu teha. Ma ei tea üldse miks, aga ilmselt oli see ainukene videopilt, mille kätte saime. Ma tegin justkui selle ära, aga eetrisse uudist ikkagi ei lastud, kuna see oli nii halb (Naerab.). Varsti sain ikka eetrisse ka ja näiteks (Kaunase) Žalgirise Euroliiga võitjaks tuleku lugu mäletan väga hästi. Seda sain ma teha, aga see vist oli juba hiljem, aastal 1999. Paar nädalat vist läks ikka enne, kui ma mingite lugudega eetrisse pääsesin. Tollane ülemus Enn Eesmaa ütles mulle alguses: "Ega sa vist ikka telemees pole, otsi endale uus töökoht, kus kirjutada saaksid." Aga ma ei osanud kuskile minna, läksin iga päev kohale ja jäin püsima. Algus oli ikka väga-väga raske.

