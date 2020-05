Endisest NBA treenerist sai kaasomanik Euroopa klubis, kus kevadel mängis Eesti korvpallur

2014. aastal Tel Avivi Maccabi Euroliiga meistriks tüürinud ning seejärel NBA-sse Cleveland Cavaliersi etteotsa siirdunud Blatt omab ettevõtet TPG koos iisraellasest agendi Idan Avshalomiga. Ettevõtte TPG viis Brno meeskonnaga kokku Tšehhi korvpallikoondise peatreener, Blatti ja Avshalomi kaasmaalane Ronen Ginzburg.

"Brno on suure ajalooga potentsiaalikas klubi, kellel on palju talendikaid mängijad ja treener Lubomir Ruzicka. Rääkisin sellest oma Iisraeli sõpradele ning mul on hea meel, et nad nõustusid minuga," sõnas Ginzburg meeskonna kodulehe vahendusel.

Hooaja keskel Slovakkiast Tšehhi siirdunud Kirves jõudis Brno särki kanda kuues kohtumises, mille jooksul kujunesid tema keskmisteks näitajateks 11 punkti, 6 lauapalli ja 2 tulemuslikku söötu.