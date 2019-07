Endine Venemaa koondise loots: Eesti ja Põhja-Makedoonia ei kujuta endast mingit ohtu

"Kui me tõusime tänu kõvale tööle ja higistamisele välja kõige põhjast, siis ma usun, et me ületame ka selle viimase takistuse. Peame olema paremad vaid ühest meeskonnast grupis ning teame, et meie suurimaks relvaks on juba aastaid olnud koduväljak, kus paljud tugevad meeskonnad on langenud."

Viimases omavahelises kohtumises alistas Eesti 2017. aasta augustis Makedoonia Saku suurhallis 74:65, kindlustades sellega edasipääsu lisavalikturniirilt MM-valiksarja. Teise samal aastal peetud mängu võitis Eesti nelja punktiga.

Eesti koondise vastaseks tuleva aasta veebruaris algaval EM-valikturniiril on Itaalia, Põhja-Makedoonia ja Venemaa. Kuna Itaalial on korraldajamaana juba finaalturniiri pilet taskus, saavad kolmiku Eesti, Põhja-Makedoonia ja Venemaa seast edasi kaks paremat.

Valikturniir peetakse hooaja jooksul kolmes "aknas": esimesed mängud toimuvad vahemikus 17.-25. veebruar 2020, teised kohtumised 23. november - 1. detsember 2020 ning otsustavad matšid peetakse 15.-23. veebruaril 2021.