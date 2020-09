Endine korvpallur Andre Pärn: need, kes 30 aastat tagasi olid kõvad mängumehed, poleks täna suure tõenäosusega midagi

Kas Eesti läbi aegade parima algviisiku peale oled mõelnud?

Ei ole. Neid on halb reastada. Ajastud on erinevad, igal ajastul on omad megamängijad olnud. Need, kes kolmkümmend aastat tagasi olid kõvad mängumehed, poleks täna suure tõenäosusega midagi. Need, kes väidavad, et 30 aasta tagused superstaarid mängiksid ka täna täiesti vabalt... naerukoht. Kindlasti tänased mängijad on kiiremad, võimsamad ja agressiivsemad. Võib-olla kombineerituse mõttes mitte nii head, aga selle kõik kompenseerib füüsiline võimsus ja agressiivsus. Selgelt kõige parem mängija, kellega koos olen mänginud, on Martin Müürsepp.

Olid 22 aastat profikorvpallur. Kas see Andre Pärn, kes läks kunagi Astosse ja see, kes lõpetas Raplas karjääri, on sama inimene ja korvpallur?

Kindlasti pole ma sama inimene ja korvpallur. Esiteks vanuse ja kogemustega inimene muutub. Teiseks, mina ei alustanud korvpalli mängimist raha pärast. Mulle lihtsalt meeldis. Aga kui jõuad profitasemele, pead tegema asju, mis sulle väga ei meeldi. Mida ma selle aja jooksul nii mängija kui inimesena kõige rohkem õppisin, oli pingutama ja kannatama valu, et jõuda oma eesmärgini. See on kindlasti asi, mis sealt sain. See on leierdatud jutt, aga kui tipptasemel korvpalluril kusagilt ei valuta, on midagi valesti.

Sa tegutsed praegu ettevõtjana ehitusvaldkonnas. Kas näeksid ennast tulevikus veel ka korvpallivallas tegutsemas? Meil on ju küll endisi tippmängijaid, kes praegu on mõne klubi juures treenerid või spordidirektorid.

Pigem mitte. Treeneritöö on nii närviline ja ega sa seal väga hästi tasustatud pole. Treeneritöö välistan. Agenditöö nõuab jällegi palju suhtlemist ja ma ei pea ennast nii suhtlusaltiks inimeseks. Praegu üritan Raplale kasulik olla oma arvamustega, aga sellega asi piirdub.

Rapla peatreener Toomas Annuk küsib Sinult nõu, kui ta ise hätta jääb?

See pole nii, et ta küsib. Me suhtleme igapäevaselt ja tean Rapla meeskonna siseelu kohta põhimõtteliselt kõike. Loomulikult arutame asju, aga mina pole treener ja kui saan abiks olla, on hea, kui ei saa, pole ka midagi.