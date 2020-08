Endine korvpallikoondislane Rain Raadik sõlmis lepingu Itaalia klubiga

31-aastane 208 cm pikkune Raadik on viimastel hooaegadel esindanud peamiselt Valga-Valkat, aga hooajal 2018/2019 mängis ta Tartu Ülikoolis. Välismaal teenis Raadik leiba ka hooajal 2014/2015, siis viis elu teda Guadeloupe saarele.

"Tahtsin keskkonda vahetada ja proovida mängida Eestist väljas. Castellaneta oli minu jaoks suurepärane võimalus. Olen isetu mängija ja arvan, et minu korvpalli IQ on päris kõrge. Loodan, et fännid saavad saali tulla ja kaasa elada, sest koroonaajastul on positiivseid emotsioone vaja," rääkis Raadik uue klubi kodulehele.