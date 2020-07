Endine Eesti olümpiasportlane leidis uue väljakutse korvpalli juures

Mil viisil Sa hakkad korvpallurite arengut jälgima?

Eks aeg-ajalt on vaja läbi viia teste, et näha, milline kellegi hetkeseis on. Vahel on vaja koormusi tõsta, vahel on vaja neid langetada. Testid näitavad ka sellised asjad ära.

Kas Audenteses on Sinu jaoks kõik tingimused olemas, et noorkorvpalluritega korralikult tööd teha?

Laias laastus on kõik vajalik olemas ja mõned asjad, mis puudu on, saavad kas Korvpalliliidu või Spordigümnaasiumi kaudu lahendatud. Audenteses võib tekkida küsimus ruumide kasutuse osas, kuna on palju teisigi treeninggruppe korraga tegutsemas ja jõusaal pole seal kõige suurem. Saame näha, kas on piisavalt vahendeid korvpalluritele võtta, kui samal ajal on sees ka kergejõustiklaste, võrkpallurite või teiste spordialade grupid ja lisaks ka üksikud sportlased.