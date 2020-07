Emotsionaalne Kerr Kriisa Leedu ajakirjanikule: ära võta meilt seda võitu ära!

Leedulane mainis oma küsimuses sõna sõprusmäng, mille peale Kriisa süttis: “See ei loe, et see oli sõprusmäng, see ei loe absoluutselt. Leedu tuli Euroliiga ja Eurocupi mängijatega, ära võta seda võitu meilt ära.”

Leedu ajakirjanik üritas midagi vahele rääkida, kuid Kriisa jätkas resoluutselt: “Lõpeta sellel teemal jutt, me mängisime täna kogu südamest.”

Selle peale sai lõpuks leedulane esimese korraliku küsimuse esitatud: “Mis tunne on Eesti koondisega esimest korda Leedut võita?” Kriisa vastus oli etteaimatav: “Väga hea tunne on, usu mind!”

Olukorra video käis läbi Kriisa leedulasest agendi Marius Rutkauskase Instagrami story‘st.

