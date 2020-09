Eksootiline valik: Eestis hakkab mängima Jaapani korvpallur

View this post on Instagram

See hooaeg tõotab tulla väga põnev. Peale pooleli jäänud hooaega on võistkonnad teinud mitmeid täiendusi, ja seda ka meie. Järgnevate päevade jooksul hakkame tutvustama oma uut Esiliiga võistkonda. Oleme väga rahul, et sellel hooajal jätkab meiega Romet Käämer. Uus täiendus tagaliinis on Kazuhiko Yokoyama Jaapanist. Eelmine hooaeg meie tagaliinis 19 mängu mänginud Rometi keskmised olid 6,2 punkti, 3,68 söötu ja 3,53 lauapalli 29 minuti jooksul. Romet loodab sel aastal aidata enda meeskonna liidripositsioonile ja eelkõige hoida mängupilti korras. Meie uus täiendus tuleb Jaapanist, kes peale ülikooli lõpetamist läks Iirimaale mängima. Eelneva hooaja veetis ta Austria Bundesliga kahes. Tema keskmised olid 6,8 punkti, 3 söötu ning kolme punkti joone tagant tabas 39% täpsusega. Kazuhiko on valmis andma endast kõik, et meeskonnal tänavusel hooajal kõik edeneks. #newseason #basketball #ballers