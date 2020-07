Ekskalevlane Tony Wroten: NBA-s on parimad korvpallurid, kuid Euroopas on raskem mängida

Tony Wroten Foto: Jaanus Lensment

Endine Philadelphia Sixersi ja Kalev/Cramo korvpallur Tony Wroten leiab, et kuigi NBA-s on kõige paremad mängumehed, on Euroopas märksa raskem mängida.