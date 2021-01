Eestlased USA-s: Tass püstitas isikliku hooaja punktirekordi, 11 lauapalli võtnud Jurkatamm sai peatreenerilt kiita

Saint Mary'se ülikooli alistas tasavägises kohtumises 65:61 (poolaeg 26:24) Loyola Marymounti. Võitjate resultatiivseimaks kerkis 27 minutiga 18 punkti visanud Tass (väljakult visked 8/15). Eestlane kogus veel kaks blokki ja kaks resultatiivset söötu enne, kui ta viie veaga välja vilistati. Dan Fotu lisas 16 punkti. Leemet Böckler platsil ei käinud.

Võidukas oli ka Dons, alistades Santa Clara Broncose 73:50. San Fransisco võistkond teenis võidu võimsa teise poolaja toel, mis võideti 50:29.

Donsi resultatiivseim oli Khalil Shabazz 22 punktiga. Donsi võidu üheks aluseks oli lauavõitlus, mis võideti Broncose vastu 35:28. Seal mängis suurt rolli eestlane Jurkatamm, kes noppis võistkonna parimana 11 lauapalli. Ühtlasi on see Jurkatamme karjääri isiklik lauapallide rekord. Kaksikduublist jäi eestlast lahutama kaks punkti.

"Olen väga rahul sellega, kuidas ta reageeris eelmisele mängule. Taavi mängis laupäeval Brigham Youngi vastu avapoolajal väga hästi (Dons kaotas 63:72 - toim), kuigi viskas kõik visked mööda. Teisel poolajal lasi ta aga rünnakul mõjutada enda kaitset ning ta ei võidelnud lauas niimoodi, nagu oleksin temalt oodanud," sõnas Donsi peatreener Todd Golden võistkonna kodulehe vahendusel. "Rääkisime temaga sel nädalal sellest väga pikalt ning tema tänast panust tuleb kiita. 11 lauapalli näitab, et Taavit on hea juhendada ning ta mõistab, mis on tähtis."

"Mis kõige tähtsam, see näitab nende tahet võita," jätkas Golden."Teadsime, et peame võitmiseks olema lauavõitluses tugevad. Seda me suutsimegi ning Taavil oli selles suur roll."

Saint Mary's on hooaega alustanud kümne võidu ja kahe kaotusega. San Fransisco Donsi kontol on kümme võitu ning seitse kaotust.