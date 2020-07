Eestisse mängima tulev Läti korvpallikoondis jättis suurimad staarid koju

Valituse ettekirjutuste järgi tohib mängude ajal saalis viibida maksimaalselt 1500 inimest. „Loomulikult sooviksime Euroopa tippu kuuluvate lähinaabrite vastu mängida täismaja ees, kuid paraku saame ühele mängule mahutada piiratud arvu inimesi. Sellegipoolest soovime fännidele nii saalis kui kodus telerite ees pakkuda meeldejääva turniiri. Teisipäeva hommikul tasub end valmis seada, sest huvi piletite vastu on väga on suur,“ sõnas alaliidu turundusjuht Eerik Parvits.

Pileteid saab osta igale mängule eraldi ning seda kolmes erinevas hinnaklassis. VIP sektorisse saab pääsme soetada hinnaga 69,90 eurot, I tasandile 19,90 ja II tasandile 14,90 eest.

Kui Leedu koondis teatas oma koosseisu juba juuni alguses, siis täna avalikustas esialgse mängijate nimekirja ka Läti rahvusmeeskond.

"Oleme lõpetanud huvitava töötsükli, millest võtsid osa nii tuntud tegijad kui ka uued talendid," rääkis Läti korvpallikoondise peatreener Roberts Štelmahers. "Sain tundma õppida nende oskuste taset, mängust arusaama, tööeetikat ja suhtumist. Turniirile eelneva kahe nädala jooksul valmistume mängudeks sihikindlalt, et näidata Tallinnas parimat võimalikku mängu.”

Lõunanaabrid valmistuvad turniiriks järgmises koosseisus:

Aigars Šķēle

Toms Leimanis

Edmunds Elksnis

Edgars Lasenbergs

Artūrs Ausējs

Roberts Bērziņš

Valters Vēveris

Artis Ate

Kristaps Dārgais

Artjoms Butjankovs

Linards Jaunzems

Mārcis Šteinbergs

Edvards Mežulis

Dāvis Rozītis

Kārlis Šiliņš

Kaspars Bērziņš

Mängude ajakava:

Reede, 24.07 kell 19:30 - Eesti vs Leedu

Laupäev, 25.07 kell 19:30 - Leedu vs Läti

Pühapäev, 26.07 kell 19:30 - Eesti vs Läti