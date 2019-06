Naiste Eesti-Läti ühisliigas tänavusel hooajal keskmiselt 19,1 punkti, 5,3 lauapalli ja 3,9 korvisöötu kirja saanud Asi tunnistas pärast noorte finaalturniiri, et tema jaoks oli tänavune hooaeg just eriti vaimselt väga keeruline, kuna pärast suviseid koondisemänge polnud võimalik aega maha võtta, kirjutab Korvpall24.ee.

Alles kümnendat klassi lõpetav neiu pole veel tulevikku silmas pidades konkreetseid plaane tegema hakanud, kuid sihiks on tõenäoliselt USA ülikoolid, kust on tema vastu ka konkreetset huvi välja näidatud.

"Suhelda ülikoolidega veel ei tohi, aga tean, et huvi on. Umbes 10-15 ülikooli on mulle praeguseks kirjutanud," avaldas neiu.

