Eesti U20 korvpallikoondis võitis EMil Rootsit lõpusekundi kaugviskest!

Eesti juhtis enamuse kohtumise ajast, kuid viimase minutiga mängiti viiepunktiline eduseis maha. Eestlaste õnneks viskas David Hook viis sekundit enne sireeni seisul 56:56 mõlemad vabavisked mööda ning viimasel rünnakul tabas Kivi Kristian Kullamäe söödu järel kaugviske.

Kullamäe oli meie resultatiivseim 16 punktiga, kaksikduubli teinud Matthias Tass tõi 13 punkti ja 11 lauapalli, 13 silma viskas ka Sten Saaremäel.

Aivar Kuusmaa juhendatav Eesti koondis oli eilses avakohtumises võitnud Kosovot kindlalt 86:37. Rootsi purustas avavoorus Armeenia meeskonna lausa 149:26.

Meie alagrupis (C) alustas võidukalt ka Gruusia, alistades Hollandi 85:73. Holland võitis täna Kosovot 88:40, hilisõhtul kohtub Gruusia Armeeniaga,

Alagrupist pääsevad edasi kaks paremat. B-divisjoni finaalturniiri kolm esimest meeskonda tõusevad järgmiseks aastaks A-divisjoni.

Täiskasvanute koondise kogemusega tagamängija Kristian Kullamäe sõnul on just Rootsi üks eestlaste ohtlikumaid vastaseid. „Olen erinevates vanuseklassides Rootsi vastu mänginud ja tean, et neil on väga head tagamängijad ja ääred. Nemad on kindlasti meie grupis ühed favoriidid. Holland ja Gruusia tulevad samuti kõva koosseisuga,“ sõnas Kullamäe turniiri eel.