Kalev/Cramo meeskonnas on algaval hooajal kaheksa Eesti korvpallurit, nii mõnegi jaoks muudab see meie esindusklubi köitvamaks. Huvitavaid muutusi ja täiendusi on tehtud ka n-ö lihtsurelike meeskondades. Mehed on jagatud ning koduse liiga medaliambitsiooni paistab olevat neist enamikul.