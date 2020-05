Eesti tippkorvpallur liitub tugeva Ungari klubiga

View this post on Instagram

⚡Uudised, uudised⚡ Kadri-Ann Lass liitub tuleval hooajal tugeva Ungari meistriliiga naiskonnaga @uni_gyor ! Lisaks sellele näeme teda mängimas ka @eurocupwomen liigas! Vägev 🤩 Palju edu ning kordaminekuid uues naiskonnas! 🇪🇪🏀 --- Great news!! Kadri-Ann Lass will play for @uni_gyor team in upcoming season! They also take part in @eurocupwomen !! We wish you a lot of success and great season! 🤩🇪🇪🏀 #meienaised #meiemäng #unigyor #fibaeurocupwomen