Eesti suurim korvpallisari sai Jüri spordihoones avapaugu

„3x3 korvpall on üks populaarsemaid spordialasid koolinoorte seas. Oleme väga tänulikud Eesti Korvpalliliidule eduka ja pikaajalise koostöö eest. Lisaks sellele, et 3x3 on intensiivne, tehniline ja kaasahaarav, seda nii mängijale kui pealtvaatajale, on see ka tõeliselt hea vahend õpetamaks noortele koostöö ja meeskonna olulisust. Need on oskused, mida saab inimene kasutada terve elu vältel, kuna vaid meeskonna abiga ning koos töötades saavutatakse suuri asju," lausus Eesti Koolispordi Liidu president Lauri Luik.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmeli sõnul näitab Sportland 3x3 sari, et Eesti korvpallil on tulevikku. „Kõige nooremaid 3x3 pallureid on meil enim. Loodan, et mõni neist jõuab ka 3x3 tiitlivõistlusteni ja tulevikus ka olümpiale."

6.-7. klasside poiste arvestuses said avaetapil parimate sekka Keila Kool ning Jüri ja Saku Gümnaasiumi I võistkonnad.

Tüdrukute arvestuses said kõik võidud ning pääsu finaalturniirile vaid Vaida kooli mängijaid, kuna neile ei olnud seekord vastaseid.

1.-5. klassi poiste võistkondadest said pääsme finaalturniirile Saku I ja Keila Kool. Poodiumile pääses ka Saku II võistkond, kes 5-3 seisuga alistas kolmanda koha mängus Peetri kooli.