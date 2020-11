Eesti noortekoondised pääsesid 2021. aasta 3×3 korvpalli MM-ile

Maailmameistrivõistlustele sai pääsme vaid 20 riiki, kelle seas viimase korra võitja (mõlemas kategoorias) USA, korraldajamaa Ungari ning riigid FIBA 3×3 reitingutabeli alusel. Arvestusega, et ühelt kontinendilt saab osaleda maksimaalselt 10 riiki.

Euroopast pääses lisaks korraldajamaale nii noormeeste kui neidude koondistega tiitlivõistlusele peale vaid Venemaa, Prantsusmaa, Valgevene, Rumeenia, Ukraina ja Eesti. Läti, Leedu ja Sloveenia saavad U18 3×3 MM-ile saata vaid oma noormeeste ning Saksamaa, Holland ja Šveits vaid neidude koondised.

“Tegemist on suurepärase uudisega, mis näitab taas, et 3×3 korvpall on Eesti noorkorvpallurite seas hinnas nii aktiivse turniiridel osaluse kui tulemuste poolest,” kommenteeris teadet Eesti 3×3 korvpalli peatreener Siim Raudla, kelle sõnul on sünniaastaga 2003-2005 noormängijatel järgmisel suvel väga hea võimalus ennast olümpiaala maailmameistrivõistlustel proovile panna.

“Viimati pääses Eesti FIBA 3×3 korvpalli MM-ile nii noormeeste kui neidude arvestuses 2015. aastal, kui U18 noormeeste koondises lõi kaasa Siim-Markus Post. Enne seda 2013. aastal, kui üheks 3×3 koondise “noormeheks” oli Maik-Kalev Kotsar,” meenutas Eesti Korvpalliliidu 3×3 valdkonna juht Reigo Kimmel, lisades, et Eesti noormeeste seniseks parimaks tulemuseks on 2011. aastal Itaalias toimunud turniiri 4. koht ning neidudelt 2013. aasta Indoneesia 3×3 MM-i ajaloolised hõbemedalid.

Viimased FIBA U18 3×3 korvpalli maailmameistrivõistlused toimusid 2018. aastal Mongoolias, kus Eesti U18 noormeeste 3×3 koondis (Marcus Neiland, Illimar Raiend, Andre Loigu, Renno-Renek Rattasepp) jäi veerandfinaalipääsust vaid ühe vabaviske kaugusele.

FIBA U18 3×3 korvpalli maailmameistrivõistlustel on Eesti senini osalenud ja saanud allolevad tulemused:

2018 Mongoolia – noormehed (Marcus Neiland, Illimar Raiend, Andre Loigu ja Renno-Renek Rattasepp) – 12. koht

2015 Ungari – noormehed (Siim-Markus Post, Sander Viilup, Madis Soodla, Ivalo Pajumets) – 19. koht, neiud (Annabel Aer, Kadri Uiga, Kätrin Varik, Darja Dikolenko) – 17. koht.