Eesti noortekoondis pääses 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlustele

Lisaks Eestile pääsesid FIBA 3x3 retingu järgi U18 neidude arvestuses FIBA 3x3 MM-ile: USA, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Holland, Filipiinid, Rumeenia, Mongoolia ja Šveits.

"Teadsime juba eelmise aasta novembris, et MM-i pääse on meie tüdrukutel olemas, kuid olime rõõmsad, et pääsesime peale ka Covid-19 piirangute alusel, kus esialgselt 20 võistkonna asemel pääses finaalturniirile esialgse 20 asemel, vaid 12 riiki," ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel.

Eesti 3x3 koondiste peatreener Siim Raudla alustas juba 26. juunist neidudega Kuremaal Eesti esimest 3x3 korvpallilaagrit, mis kestab kuni 2. juulini. Laagri lõpetab 4. juuli välisreis Soome 3x3 turniirile. Teine ettevalmistuslaager on plaanis augustil keskel, enne väljalendu 3x3 MM-ile.

Raudlal oli hea meel, et mängijad lühikese etteteatamisega valmis ettevalmistuslaagrist osa võtma. "Järelikult läheb 3x3 korvpall ikkagi korda ja ilmselt on innustust saadud ka naiste koondise eelmise suve Euroopa Mängude hõbemedalitest ehk siis sel alal on kõik võimalik. Kuremaal proovime eelkõige targalt treenida, et kõik mängijaid jääksid terveks ja oleksid valmis laupäevasel Helsingi turniiril kaasa lööma. Trennides keskendume peamiselt 3x3 korvpalli spetsiifikale, kuna treening- ja võistluskogemust selles formaadis on kõikidel laagris osalejatel vähe."

Seoses 3x3 korvpalli maailmameistrivõistluste toimumisega on Eesti Korvpalliliit saatnud välja kutsed ning laagrist võtavad osa:

Anete Elisabeth Adler - Audentese Spordiklubi

Marie Anette Sepp - Audentese Spordiklubi

Helena Stina Svilberg - Audentese Spordiklubi

Maarja Grünmann - Audentese Spordiklubi

Hanna Maria Sibul - Audentese Spordiklubi

Viktoria Kisseljova - KA Tallinna Kalev

Anna Gret Asi - Tartu Kalev

Ivetta Elizavetta Okuneva - BC Star

Marta Eleri Jaama (Audentese Spordiklubi)