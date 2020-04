Eesti noorkorvpallur liitub uueks hooajaks NBA kuldkäe Klay Thompsoni ülikooliga

Washington State’i ülikoolikorvpall on maailmas tuntud ilmselt kõige rohkem seeläbi, et just sellest koolist on kasvanud maailma üks parimaid viskajaid Klay Thompson, kes Golden State Warriorsiga kolmel korral (2015, 2017, 2018) NBA meistriks kroonitud, kirjutas portaal Korvpall24.ee.

South Plains’i nimelises kolledžis pallinud Teder mängis tänavusel hooajal NJCAA liigas kõik 33 kohtumist ja alustas 14 neist algviisikus. Lady Texan nime kandev naiskond võitis hooajal 33-st kohtumisest koguni 32 ning eestlanna arvele kogunes keskmiselt 7,9 punkti, 4,4 korvisöötu ja visketabavuseks jäi 46,9%.

Tederi mängud NJCAA liigas läksid hooaja edenedes järjest paremaks, kui viimases üheksas matšis kogus eestlanna keskmiselt 13,6 punkti ja oma karjääri rekordi 26 punkti viskas 5. märtsil, vahetult enne koroonakriisi puhkemist.