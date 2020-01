Eesti korvpallur siirdus Slovakkiast Tšehhi kõrgliigasse suuremate mänguminutite jahile

Pärast enda jaoks viimaseks jäänud Slovakkia liiga mängu sõitis 23-aastane ja 198 cm pikkune Kirves Kagu-Tšehhis – mitte kaugel Slovakkia piirist – asuvasse Brnosse, kirjutab Korvpall24.ee. Esialgu on eestlasel uues klubis küll kahenädalane katseaeg, kuid kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jääb Kirves tiimi hooaja lõpuni.

Brno peatreeneriks on mitmeid aastaid Tšehhi koondise ja tippklubi Nymburki abitreeneriks olnud Lubomir Ruzicka. “Kirves mängis selle hooaja alguses Levicega Brno vastu Alpi-Aadria liigas ja jäi Tšehhi meeskonna treenerile silma. Kuna Levices jäi Mihkli roll üha väiksemaks, siis on see talle hea võimalus ennast välisklubis uuesti tõestada,” rääkis Korvpall24.ee portaalile KSM Group’i agent Marten Lombiots.

