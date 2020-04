Scotland Campus Sportsi nimelises tiimis palliv 187 cm pikkune Kirsipuu otsustas viirusepuhangu alguses, et jääb selleks ajaks USA-sse, kuna tema sõnul poleks Eestis tal nii turvalist keskkonda olnud, rääkimata treeningvõimalustest, kirjutas portaal Korvpall24.ee.

“Meil on nii, et koolilinnaku väravad on lukus ja mitte keegi sisse ei saa. Ainuke luba sisse-välja käia on võistkonna treeneril, kes kes elab kampusest väljas," rääkis Kirsipuu ja lisas, et lahti on ka korvpallisaal. Seal võivad käia ainult koolitiimides pallivad õpilased.

Loe täispikkuses artiklit portaalist Korvpall24.ee.