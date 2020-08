Eesti korvpallur hakkab mängima eksootilises meistriliigas

Alates 2010. aastast arvukates Eesti klubides pallinud Järveläinen on karjääri jooksul käinud mängimas ka Itaalia esiliigatiimis Latina Basket ja Suurbritannia kõrgliigas Plymouth Raidersis, kirjutab Korvpall24.ee.

Eelmisel hooajal esindas Järveläinen TalTechi meeskonda ja kogus enne koroonaviirusest tingitud pausi 26 kohtumisega keskmiselt 26,8 minutit, 18,4 punkti, 5 lauapalli ja 1,1 vaheltlõiget.

Grindavik on kolmekordne Islandi meister (aastatel 1993, 2012 ja 2013), kes eelmisel hooajal jäi kaheksa võidu ja 13 kaotusega 12 tiimi hulgas 8. kohale.

Klubi peatreener Daniel Gudni Gudmundsson sõnas on väga rahul, et Järveläineniga kokkuleppele jõuti: "Joonas on ründetalent ja oli eelmisel hooajal näiteks Eesti kõrgeimas liigas parimaks skooritegijaks. Meie koosseis on saamas päris tihedaks ning loodan ka Joonast näha väljakul nii kiiresti kui võimalik."

