Eesti korvpallinaiskond sai uue peatreeneri

Viimased kaks aastat Schasmini kõrval abitreeneri kohuseid täitnud Siimann on korvpallitreenerina töötanud alates 2009. aastast. Ta on olnud erinevate noortekoondiste treener ja mänedžer, Tallinna Ülikooli naiskonna abitreener ning on peatreenerina juhendanud BC Kalev/Cramo duubelmeeskondasid.

„On suur au, et saan võimaluse olla Eesti rahvusnaiskonna peatreener. See on minu jaoks suur samm edasi ning ootan seda väljakutset huviga. Annan enda poolt kõik, et järgmine koondiseaken õnnestuks,“ kommenteeris 30-aastane Siimann.

„Loodan, et saame kokku meie parimad naised ning suudame väljakul näidata pühendumust, töökust ja ilusat korvpalli. Oleme viimaste aastatega muutunud professionaalsemaks ja loodetavasti saame tehtud töö vilju novembris nautida,“ lisas värske naiskonna peatreener.

Eesti Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul oli Siimann peatreeneri kohale ainuõige valik: „Allan on koondise etteotsa eluline ja igati loogiline valik, sest ta on naiskonna mängijate ja tegemistega hästi kursis. Koondisel seisab novembris ees kaks EM-valikmängu ja tänu juba tuttavale treenerile ei teki naiskonnas ni-öelda vaakumit.“

Eesti naiste korvpallikoondisel tuleb EM-valiksarja raames novembris vastamisi minna Bosnia ja Hertsegoviina ning Šveitsiga. Hetkel ollakse kahe kaotusega C-alagrupis neljandal positsioonil.