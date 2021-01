Eesti korvpalliliiga üks säravamaid leegionäre lahkub isiklikel põhjustel Raplast

Möödunud kuu parimaks Eestis pallivaks mängijaks valitud Ihringu otsus sõlmis isiklikel põhjustel. Kuigi koostöö on olnud positiivne, siis mängija eraelus on esile kerkinud teemad, mis tuleb hetkel seada tähtsamale kohale kui korvpall. Ihring on otsustanud naaseda kodumaale, teatas Rapla võistkond pressiteate vahendusel.

"Sellist olukorda ei ole klubi ajaloo vältel olnud, kus ühel hooajal lahkuvad meeskonnast kaks mängijat (Fahro Alihodzic ja Ihring) nii, et põhjused ei ole otseselt seotud korvpalliga, vaid mängija eraelu puudutavate küsimustega," ütles Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp.

"Tahan tänada oma meeskonda, treenereid, fänne ja sponsoreid selle erakordse võimaluse eest Raplas! Mõnikord on elu aga suurem kui korvpall, sellepärast sündis ka minu otsus lahkuda," lausus Ihring.

Kuna Mario lahkumine meeskonna juurest on sügavalt isiklikel põhjustel, siis avalikult ta sellel teema kommetaare ei soovi jagada.

Seega on tänane Rapla ja Pärnu Sadama vaheline kohtumine mängumehele viimane. Seni on 22-aastane Ihring olnud Rapla meeskonna üks liidritest. Ta on Paf Eesti-Läti liigas keskmiselt mängu kohta viibinud väljakul 31,2 minutit, visanud 17,5 punkti, võtnud 5,7 lauapalli ja andnud 5,9 resultatiivset söötu.