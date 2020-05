Eesti korvpalliliiga punktirekordi omanik: talenti on vaja, ainult raske tööga tippu ei jõua

Mäletan, et see oli EPA-ga mäng ja tolle aja üks tugevamaid kaitsemängijaid Jaan Orav kattis mind. Aga mis seal siis keerulist on? Lähed üle ja viskad sisse ja ongi kõik. Hüppad kõrgemale kui kaitsemängija ja ongi punktid olemas. Väga lihtne (Muigab.).

Kuigi rünnakul said kiita, siis kritiseeriti Sind tol ajal vähese panuse eest lauavõitluses. Kas nõustud?

Lauavõitlus on puhtalt tahtmise asi. Kui sa tahad, siis sa lähed pallile järele. Trügid natuke ja mõni pall kukub ikka sülle. Kui sa aga mõtled, et seekord ei lähe, järgmine kord lähed? Ju jäi mul seal midagi puudu.

Ka Su kaitsemäng pälvis kohati päris karmi kriitikat, kas see jäi ka tahtmise taha?

Kiruti jah, et ma ei mängi kaitses, aga enda arust püüdsin küll. Seal on oskusi ka vaja, aga tahtmine on muidugi oluline.

Pärast korvpallurikarjääri lõppu töötasid pikalt taksojuhina. Miks selline valik?

Sõitsin päris pikalt taksot jah. 2000. aastal lõpetasin ära, kui seljaoperatsioonil käisin. Ameti valikul oli peamine põhjus kindlasti see, et kossu mängides on sul hommikul trenn ja õhtul trenn, aga vahepeal vaba. Ma ei kujutanud ette, et teen viis päeva nädalas üheksast kuueni tööd. Taksot sõites olid graafikud kaks päeva tööd ja kaks vaba. See mulle väga meeldis. Teiseks mängis rolli ka finantsiline pool, kuna tolle aja taksojuhi palk oli tänaste standarditega võrreldes parem.

Kui paljud taksosse istunud inimesed Sind ära tundsid ja tahtsid korvpallijuttu rääkida?

Neid oli ikka küll ja küll, kellega sai korvpallist räägitud. Mul on meelde jäänud, et joobnud inimestega olid need teemad tüütavad. Kui aga kaine klient suhtlema hakkas, siis see oli normaalne.