Eesti korvpallikoondise peatreeneriks pürgib 18 kandidaati

Korvpalliliidu president Jaak Salumets luges konkursi igati õnnestunuks. „Kandideerinute seas oli nii eestlasi kui välismaalasi. Edasi valitakse nende seast välja neli kuni kuus persooni, kes vastavad alaliidu strateegia kontseptsioonile ja eesmärkidele. Teeme neile taustauuringu, kutsume läbirääkimistele ja lõplik otsus tehakse järgmisel juhatuse koosolekul, mis toimub 18. septembril.“

Alates 2009. aastast on Eesti meeste korvpallikoondise peatreener olnud olümpiavõitja Tiit Sokk.

Praeguste kandidaatide nimesid ei soovinud korvpalliliit avaldada. Varasemalt on meediast läbi käinud, et Eesti treeneritest pürgib koondise peatreeneriks Andres Sõber. Seega on 17 kandidaadi nimi veel saladuses.