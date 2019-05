Eesti korvpallikoondis sai teada viimase alagrupivastase FIBA 3x3 MM-iks

Eesti koondis sai viimaseks vastaseks Puerto Rico, kellega minnakse MMil vastamisi kohe avamängus.

“Puerto Rico on 3x3 korvpallis väga heal tasemel," hindas Eesti 3×3 korvpalli peatreener Siim Raudla, kelle sõnul saab Eesti koondisel eelkõige olema tegemist 201 pika ja 115 kilose lihasmäe Luis Hernandezi ning sama pika Gilberto Clavelli takistamisega.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juhi Reigo Kimmeli sõnul oli MMi kvalifikatsioonisüsteem huvitava lahendusega, kus turniiri võitjat välja ei mängitud ehk reitingu järgi turniiri esimene asetus Prantsusmaa ja viimase asetuse saanud Puerto Rico omavahel finaalis ei kohtunud. “Kindlasti oleks meile olnud ebameeldivad vastased ka Prantsusmaa ja Austraalia või Tšehhi, kes esimesena jäi MM-ist eemale.”

FIBA 3x3 MM-i kvalifikatsioonist Puerto Ricos võttis osa ka Eesti naiste 3x3 võistkond, kes pidi alagrupis leppima kolme kaotusega ning play-offi edasi ei pääsenud, kirjutab basket.ee.

Maailmameistrivõistlused peetakse 18.-23. juunini Amsterdamis, Muzeumplazeni väljakul. Eesti 3x3 koondise alagrupimängud toimuvad:

18. juuni, kell 14.20 – Eesti vs Puerto Rico

18. juuni, kell 15.50 – Eesti vs Mongoolia

20 juuni, kell 11.50 – Eesti vs Ukraina

20. juuni, kell 14.20 – Eesti vs Venemaa