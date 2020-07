Eesti korvpallikoondis kohtub juuli lõpus kahel korral Soomega

Kui Saku Suurhallis peetava Balti keti karikaturniiri raames mängib Eesti 24. juulil Leeduga ja 26. Lätiga, siis soomlastega kohtutakse esmakordselt 29. juulil Tapiolas ja teistkordselt 30. juulil Soome koondise treeningkeskuses Lohjal.

Eesti-Soome maavõistlustele annab täiesti omaette dimensiooni n-ö õpetaja ja õpilase vastasseis, kui sel aastal Eesti koondise peatreeneriks nimetatud Jukka Toijala astub vastu kogenud Henrik Dettmannile, kelle abilisena ta aastast 2010 Soome koondise juures töötas.

Toijala esimesed kaks kohtumist koondise eesotsas olid kohe üliolulised EM-valikmängud, kus esmalt alistati võõrsil 81:72 Põhja-Makedoonia ja seejärel kaotati kodusaalis võitlusliku mängu järel 81:87 Itaaliale.

"Oleme kevade lõpu ja suve alguse korvpallikodus silma peale pannud rohkem kui 40 korvpallurile. Nii noortele kui juba veidi kogenenumatele mängijatele. Sealhulgas on olnud ka eelmistel aastatel USA ülikoolisarjades mänginud noormehed, keda oleme üritanud saada taas Eesti koondise tegemiste juurde," rääkis Toijala senitehtud tööst.

"Olen väga rahul, et nii raske ja kummalise kevade järel tekib meil võimalus kohtuda selliste tugevate korvpalliriikidega. Leedu, Läti ja Soome maavõistlused saavad olema heaks proovikiviks, et selgitada, mis seisus Eesti korvpallikoondis hetkel on. Ühtlasi on juuli lõpus mängitavad matšid hea võimalus Soome publikul näha Eesti koondise tulevikumehi," lisas Toijala.

Koguni kümme aastat Soome koondise juures töötanud Toijala ei osanud veel ennustada, milliseid tunded peatreenerina oma sünnimaa vastu mängimine temas tekitab. "Ma pole seda veel lõpuni mõelnud. Pean lähemalt enda sisse vaatama," naeris 48-aastane mees.

Sarnaselt eestlastele toimetasid ka Soome korvpallurid suve alguses avatud treeningutel ehk n-ö korvpallikodus. Soome koondise peatreeneri Henrik Dettmanni sõnul oli plaan võimaluse korral treeningute kulminatsiooniks mänguolukorras oma võimeid testida ning see saab nüüd teoks.

"Pärast seninägematud kevadet, kus klubisarjad kõik enneagselt lõpetati, on mängijate poolt rahvusmeeskonna tegemisi oodatud kannatamatult. Pikas plaanis on koondisemängudel väga oluline koht ka algavat klubihooaega ja novembris ees seisvaid EM-valikmänge silmas pidades," lausus Dettmann.