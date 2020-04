Eesti korvpalli tiitlivõitja selgitatakse välja PlayStationi vahendusel – ja see pole aprillinali

Keio Kuhi sõnul peab korvpalliliit leidma praeguses olukorras uued lahendused ja minema võimalikult paljudes asjades virtuaalseks. Kuna kriisi puhkemisel oli hooaeg lõpukorral ning ära jäi kõige olulisem osa, otsustati äsja klubidega koostöös, et Eesti meister korvpallis selgub PlayStationi vahendusel.

E-spordi võistlus algab praeguse seisuga vahemikus 13.-20. aprill ning NBA mängus lähevad vastamisi klubide poolt välja valitud 5-liikmelised meeskonnad. “Eesti meister selgub sellel hooajal igal juhul,” sõnas Kuhi.

Mees ütles Toomas Varale ja Kalev Kruusile, et praegu on alaliidul küsimusi rohkem kui vastuseid. Eesmärgiks on selgitada välja, milline on kriisi majanduslik mõju klubidele ning aidata infovahetuses ja välja pakutud meetmeteni jõudmisel.

Tema hinnangul on riigi toetusest spordiklubidele ja MTÜ-dele palju kasu, sest neil on võimalik Töötukassast kärbete jaoks raha taotleda. Ka noorteklubid võidavad palju riigi ja kohalike omavalitsuste toetusest.

Peasekretär kinnitab, et korvpalliliit ise ei kavatse tulevasi hooaegu ja suurvõistlusi silmas pidades omal initsiatiivil samme tagasi astuda, kui majandusolukord annab sellised suunised, siis ollakse valmis reageerima.