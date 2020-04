Eesti korvpalli Kuulsuste Hall sai uued liikmed, teiste seas ka Müürsepp ja Krikun

„Korvpall on meie väikest riiki maailmas tugevalt esindanud. Kuulsuste Hall on oluline nii rahvale, korvpallile kui kogu spordikultuurile üldiselt. Kui me ei mäleta minevikku, elame tulevikuta,“ lasus Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets. „Ühel hetkel soovime hallile leida ka füüsilise asukoha. Mina isiklikult näen, et see võiks olla Kalevi Spordihallis, mis on märgilise tähendusega kogu Eesti korvpalli jaoks.“

Kokku valib meediaesindajatest, spordiajaloolastest ning alaliidu juhatuse ja sekretariaadi liikmetest koosnev žürii tänavu 11 uut Kuulsuste Halli liiget. Lisaks pannakse üks koht ka rahvahääletusele.

2010. aastal Eesti korvpalli 90. sünnipäeval loodud Eesti korvpalli Kuulsuste Halli kuuluvad lisaks värsketele liikmetele veel Priit Tomson, Maret-Mai Otsa-Višnjova, Valdu Suurkask, Heino Kruus, Tõnno Lepmets, Joann Lõssov, Tiit Sokk, Jaak Lipso, Heino Enden, Aleksei Tammiste, Ilmar Kullam ja Jaak Salumets.

Spordiajaloolaste Rein Järva ja Märt Ibruse koostatud tekste Kuulsuse Halli liikmete kohta saab lugeda Korvpall 100 erilehelt.