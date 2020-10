Eesti korvpalli Kuulsuste Hall sai kaks väärikat täiendust

Juba 17-aastasena Berliini olümpiamängudel Eesti koondise suurimaks korvikütiks kerkinud Heino Veskila (14.12 1918 - 22. 08 1941) hiilgas eelkõige oma suurepärase viskekäega. 1937. aasta Euroopa meistrivõistlustel valiti ta sümboolsesse viisikusse ja kaks aastat hiljem toimunud EM-il oli ta keskmiselt 16,6 punktiga mängu kohta juba turniiri resultatiivseim mängija. Sealjuures viskas ühes mängus 32 silma. Osales 1936 Berliini OM-il, kus viskas kolme mänguga 39 punkti.

Tuli 1936, 1939 ja 1940 Eesti meistriks ning viskas läbi meistrivõistluste karjääri keskmiselt 19,9 punkti mängus, mis oli tollal selgelt parim näitaja. Kuulus 1941. aastal Nõukogude Liidu 8 linna turniiri võitnud Tartu meeskonda. Mitmekülgse spordimehena võistles ka võrkpallis, kergejõustikus, ujumises ja lauatennises. Veskila isiklik rekord kõrgushüppes oli 1.85.

Kergejõustikus kuulus ta Eesti koondisesse 1937. aastal peetud maavõistlusel Soomega, kus lisaks kõrgushüppele tegi kaasa ka kolmikhüppes. Lisaks tegutses Veskila korv- ja võrkpalli- ning kergejõustikukohtunikuna. Spordimees hukati Saksa okupatsiooni ajal, olles vaid 22-aastane.

Seitsmekordne Eesti meister Selma Multer (20.01.1928. Tallinn – 25.12.2016. Tallinn) oli tõeline kodumaise korvpalli Raudne Leedi.

17-aastane Selma tegi esimest tutvust korvpalliga Tallinna 7. Keskkooli õpilasena Joann Lõssovi treeningutel Kalevis. Et sellest sai armastus korvpalli vastu terveks eluks, on süüdi juhus. 1947. aasta suvel oli plaan minna Tartu Ülikooli arstiteadust õppima. Ülikooli uksel ootamatult kohatud korvpallurid Edgar Naarits ja Ilmar Kullam veensid neiu ümber otsustama kehakultuuri eriala kasuks. 1947. aasta sügisest algasid mitte ainult Selma, aga terve uuesti formeeritud ülikooli korvpallinaiskonna treeningud Edgar Naaritsa käe all.

Selma Multerist sai treeneri parem käsi ja mängujuht väljakul, naiskonna kapten tervelt 15 järgnevaks aastaks (1947-61). Praktiliselt nullseisust tõusis see naiskond 1950. aastate lõpuks NSV Liidu absoluutsesse tippu ehk Euroopa mastaabis üheks paremaks. Ka Selma auhinnakappi jäid neli NSV Liidu meistrivõistluste hõbemedalit aastaist 1957-60, NSV Liidu ametiühingute meistri tiitlid 1955 ja 1958 ning NSV Liidu üliõpilaste meister 1951. Lisaks seitse Eesti meistritiitlit.