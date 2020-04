Eesti korvpalli kunagine kadunud poeg. Parimad aastad vihatud klubis, võidud, NBA huvi ja liiga varane kojutulek

Korvpalli euroliiga finaali põrgulärmis viskab eesti mees saatust otsustavaid vabaviskeid, tabab ja aitab oma meeskonna võidule. See pole elamusenäljas spordisõbra unenägu, vaid tegelikkus. On 1969. aasta, mängus on Euroopa meistrite karikas ja vabaviskejoonel seisb Jaak Lipso, Eesti üks kõrgemalt tituleeritud korvpallureid.

Laupäeval tähistab Lipso oma 80 aasta juubelit. Ta elab Tallinna lähistel Rannamõisas ja nagu ta ise muigelsui kirjeldab, vaatab oma kodust igatsevalt merele. Lipso pole mees, kes elaks minevikumõtetes. Juubeli puhul karjäärile tagasi vaatamissegi suhtub ta esialgu üsna tõrksalt. „Ega ma tahagi enam seda aega meenutada. Need on juba unustatud aastad,” sõnab ta. „Ma ei mõtle eriti oma kunagiste mängude peale. Nüüdsed mõtted ja probleemid on toonased ajad varjutanud.”

Jutusoonele sattudes liigub ta justkui iseenesest kunagistele radadele ja nii mõndagi seika meenutades pugistab naerda.