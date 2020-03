Andres Sõber on pakkunud Eesti korvpalli jätkusuutlikkuse tagamiseks välja plaani, et meistriliiga peaks taanduma poolprofessionaalseks ning laiendada tuleks see 14 meeskonnani. Tegelikult oli juba tänavusel hooajal meistriliigas vähemalt üks selline meeskond – Rakvere Tarvas.

Tarva rivistuses pallis vaid neli või viis meest, kelle jaoks oli korvpall igapäevane töö, ülejäänud mängisid muu töö kõrvalt või käisid koolis. Samas oli Tarvas keskmiselt 700 pealtvaatajaga publiku arvu poolest liiga tipus.

„Andrese jutus oli väga palju tõde,” nentis Tarva eestvedaja Arnu Lippasaar. „Kas peaksime meistriliiga ja esi- ning teise liiga meeskonnad kokku panema, on omaette küsimus. Selge on aga see, et mänge peab saama juurde. 28 kohtumisega põhiturniir on naljanumber.”