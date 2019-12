Eesti koondise peatreener: mul oli Kristjan Kanguriga jutuajamine, et ta koondisesse naaseks

Esimese EM-valikmänguni on jäänud kaks kuud. Millises seisus on Eesti koondise komplekteerimine tänasel päeval?

Kahe kuuga võib loomulikult palju juhtuda kuid oleme Indrek Reinboki ja Heiko Rannulaga esialgse nimekirja paika saanud. Praegu jälgimegi, kuidas kandidaadid mängivad, millises vormis nad on ja kas nad on terved. Tõenäoliselt kutsume esimeses aknas koondise juurde 14 mängijat. Suvi on loomulikult teine teema.

Kuidas on sujunud läbirääkimised mängijate ja nende klubidega eelseisvate valikmängude osas?

Senimaani pole keegi keeldunud. Peame veel uurima, kas on mingit võimalust, et NCAA-s pallivad Maik-Kalev Kotsar ja Matthias Tass saaksid koondisega liituda. Tavaliselt pole see hooaja keskel võimalik, aga proovime sellegipoolest. Kõik sõltub ülikoolist ja nende programmist.

Olete öelnud, et näete koondises ka vanameister Kristjan Kangurit..

Tean, et ta tegelikult juba lõpetas koondisekarjääri, aga meil oli jutuajamine. Tunnen teda juba Varese aegadest ja austan teda tohutult. Ta on läbinud märkimisväärse ja pika teekonna Eesti korvpallis ning ma austan tema otsust, ükskõik milline see ka poleks.