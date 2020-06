Eesti koondise endine peatreener Tiit Sokk leidis põneva väljakutse

Sokk peab Tartusse tulekut huvitavaks väljakutseks. „Kindlasti on see huvitav ja intrigeeriv väljakutse. Ees ootab palju tööd ja peame kogu treeneritepingiga näitama taset. Tahame ju, et omad poisid kannaksid mängudes põhiraskust ja see eeldab korralikku ettevalmistust. Meeskonna komplekteerimine on alles algusjärgus ja olemasolevatega mängijatega hakkame juulist toimetama. Tartusse oma juurte juurde tagasi tulla on mul väga hea meel ja abitreenerina saan kindlasti detailidesse rohkem süveneda,“ sõnas Sokk, kellest saab Toomas Kandimaa abiline.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Gert Prantsil on Tiit Soku Tartusse tuleku üle väga hea meel. „On suurepärane saada oma ridadesse Eesti korvpalli legend ja olümpiavõitja. Olen kindel, et kunagise tippmängujuhi teadmised ning kogemused annavad meie noortele mängumeestele ja kogu organisatsioonile palju juurde. Pikaaegselt Eesti koondise peatreenerilt on meie majas õppida paljudel,“ sõnas Prants.

Mängijana on Tiit Sokk kogunud arvukalt tiitleid, millest säravaimad on 1988. aasta Sŏuli olümpialt teenitud kuldmedal Nõukogude Liidu koondise põhimängujuhina ning 1991. aasta Nõukogude Liidu meistritiitel Tallinna Kalevi ridades. Sokk on ka Ateena Panathinaikose ning Saloniki Arise ridades mänginud Euroopa tipptasemel.

Sokk oli Eesti meeste koondise peatreener aastatel 2009-2019. Ta on olnud ka meistriliiga klubi Nybit peatreener ning BC Kalev/Cramo abitreener. Sokul on alates 2017. aastast korvpallitreeneri 7. kutsetase.

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneriks kinnitati juuni keskel senine pikaaegne abitreener Toomas Kandimaa, kes on mänginud ka Tiit Soku käe all Nybiti meeskonnas.