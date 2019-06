Eesti 3x3 korvpallinaiskond teenis Euroopa Mängudel alagrupist esimesena edasipääsu

Kui võit Läti üle tuli suure ülekaaluga punktidega 6-22, siis Ukrainaga läks keerulisemalt. Mängu alguses võtsid ukrainlased initsiatiivi ning rebisid sisse koguni kaheksapunktilise edumaa. Eesti naiskond võttis vahe järgi ning tasavägise mängu lõpuminutitel mindi pingelises võitluses juhtima. Lõpuskooriks 20-17,

Naiskonna mängija Annika Köster ütles: „Isegi kui vahepeal Ukrainale kaheksa punktiga taha jäime, ikkagi teadsime, et me võidame selle mängu, see oli meie sees olemas. Oli raske, aga me suutsime võidu ära tuua. Oleme väga õnnelikud!“

Reedel peetud esimeses alagrupimängus jäädi alla Hispaaniale 13-15. Alagrupi kokkuvõttes kujunes surnud ring – Eestil, Hispaanial ja Ukrainal kõigil kaks võitu ja üks kaotus. Visatud punktide arv (keskmiselt 18.30 mängu kohta) otsustas, et just Eesti läheb esimesena alagrupist edasi. Samast alagrupist pääses edasi veel Hispaania.

Finaalturniir peetakse esmaspäeval, Eesti naiskonna vastaks veerandfinaalis tuleb Tšehhi.

Eesti naiskond võistleb Euroopa Mängudel koosseisus Kadri-Ann Lass, Merike Anderson, Annika Köster ja Janne Pulk.