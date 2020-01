Eesti 3x3 korvpallikoondised jõudsid EM-i finaalturniirile

Meestest said FIBA 3x3 Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile otsepääsme Serbia (eelmise aasta võitja), Belgia (korraldaja) ning FIBA 3x3 reitingutabeli alusel Venemaa, Holland, Prantsusmaa, Rumeenia, Ukraina, Läti, Itaalia ja Eesti.

Naistest said otsepääsme Prantsusmaa (eelmise aasta võitja), Belgia (korraldaja) ning reitingutabeli alusel Venemaa, Holland, Rumeenia, Ukraina, Läti, Itaalia, Poola ja Eesti.

3x3 korvpalli rahvuskoondiste peatreeneri Siim Raudla sõnul lihtsustab otsepääse finaalturniirile ka võistkondade komplekteerimist. „Juuni lõpp on ideaalne aeg, mil saame ka saalikorvpallureid kasutada. Loodan koondistesse saada parimad mängijad. Naised, kes teenisid möödunud suvel Euroopa mängudel teise koha, on väga motiveeritud. Eesti esindamine EM-il võiks au asi olla igale sportlasele. Seda enam, et 3x3 korvpall on nüüd ka olümpiaala."

Eesti seni parim tulemus FIBA 3x3 Euroopa meistrivõistlustelt pärineb aastast 2014, kui Rumeenias toimunud turniirilt sai Eesti koondis koosseisus Martin Dorbek, Siim Raudla, Ardi Oja ja Renato Lindmets kokkuvõttes 8. koha.