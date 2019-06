Eesti 3x3 korvpallikoondis kaotas MM-il ka Mongooliale

Avakohtumises läksid eestlased koosseisus Martin Dorbek, Joonas Järvelainen, Rannar Raap ja Karl-Johan Lips vastamisi Puerto Rico koondisega. Eesti koondis pidi vastaste paremust tunnistama tulemusega 18:21.

Tasavägiselt kulgenud mängus sai eestlastele saatuslikuks kehv visketabavus kaare tagant ja kesine lauavõitlus. 14-st kaugviskest tabas vaid kaks ja otsustavatel hetkedel lubati vastastel võtta mitu olulist ründelauda.

Joonas Järveläinen oli meie parim 8 punktiga. Lipsu arvele jäi 5 silma ja 2 kulpi ning Raap lisas 3 ja Dorbek 2 punkti.

Koondise peatreener Siim Raudla sõnas mängujärgselt: „Nurka surutud loom on kõige ohtlikum. Vastased said hommikul Ukrainalt valusa kaotuse (Ukraina võitis Puerto Ricot 21:19, toim.) ja kui nad oleksid meile ka kaotanud, siis hakkaks see turniir nende jaoks vaikselt läbi saama. Lauas jäime selgelt hätta – vastased said palju kordusviskeid ja kui lasta vastastel nii palju rohkem väljakult viskeid saada, siis pead ise panema metsikult hea protsendiga, et neid võita. Mängu teises pooles libises just lauavõitluse pealt ära. Üks mees jäi välja, läksime väikese riski peale aga vastased viskasid sisse. Nüüd on meie kord reageerida ja Mongooliat võita.“

Mongoolia vastu oli Eesti koondis alguses peale kaotusseisus ning pidi lõpuks vastu võtma kaotuse 17:20. Homme kohtub Eesti Ukraina ja Venemaaga.

Kahe vooru järel jätkab üllatuslikult täiseduga Mongoolia. Puerto Ricol, Venemaal ja Ukrainal on üks võit, Eesti on ainsana võiduta.

FIBA Youtube'i kanal teeb kohtumistest ka otseülekande.

ENNE TURNIIRI: