Eesti 3x3 koondised pääsesid EM-finaalturniirile

Vastavalt Rahvusvahelise Korvpalliliidu (FIBA) otsusele ning Covid-19 arengutele peetakse sel aastal vaid finaalturniir, kuhu nii meeste kui naiste arvestuses pääsesid kõigest 12 parimat riiki eelmise aasta FIBA 3x3 reitingu koondtabeli järgi, teiste seas ka Eesti meeste ning naiste 3x3 rahvuskoondised.

Meeste arvestuses pääsesid FIBA 3x3 reitingu järgi EM finaalturniirile Serbia, Prantsusmaa, Itaalia, Venemaa, Ukraina, Saksamaa, Belgia, Valgevene, Läti, Poola, Holland ja Eesti.

Naiste arvestuses mängivad finaalturniiril Prantsusmaa, Itaalia, Venemaa, Ukraina, Saksamaa, Belgia, Valgevene, Läti, Poola, Holland, Rumeenia ja Eesti.

"Tegemist on selle aasta kõige olulisema uudisega Eesti 3x3 korvpallis. Peame nüüd peamise tähelepanu koondama mängijatele, kes sooviksid olümpiaalal EM-finaalturniiril Eesti koondisesse kuuluda ning nende ettevalmistusele, milleks kõige tähtsam on rahvusvaheline 3x3 kogemus," ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel. Tema sõnul on 3x3 korvpallis Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudmine ajalooline saavutus.

"Kui 3x3 MM-ile oleme meestega jõudnud viiel korral ning naistega kahel korral, siis 3x3 EM-finaalturniirile meestega vaid ühe korra ja naistega seni veel mitte kordagi," lisas Kimmel. Tema sõnul tuleb seekordse finaalpääsu eest tänada eelkõige kõiki Eesti naiskorvpallureid, kelle eelmise aasta pingutus Tokyo olümpiamängudele jõudmiseks, sealhulgas 3x3 Euroopa Mängude hõbemedalid, aitasid seekord kaasa ka Eesti meestekoondise 3x3 EM-ile jõudmisele.

"Kõigepealt peame eelkõige tänama kõiki naisi ja tüdrukuid, kes osalesid kogu eelmise aasta vältel Eestis korraldatud turniiridel, pääsemaks Tokyo olümpiamängudele. Lõpuks otsustatigi EM-ile otsepääsme saajad koondränkingu alusel ehk sisuliselt pääsesid tänu naiste tublile osalusele otse finaalturniirile ka mehed," sõnas Eesti 3x3 koondiste peatreener Siim Raudla.

Endise saali- ja 3x3-korvpallurina teab Raudla, et turniiri sügisene aeg võib tekitada koosseisu valimisel probleeme: "EM-i toimumisaeg, mis jääb septembri lõppu, pole meie jaoks kindlasti kõige parem variant, kuna kattub täpselt saalihooaja algusega. Aga tunneme rõõmu sellegi üle, et turniir üldse toimub, kuna vastasel juhul oleks meie otsepääsmed ilmselt luhta läinud."