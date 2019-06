Edasipääsulootuse minetanud Eesti 3x3 korvpallikoondis lõpetas MM-i võiduga Venemaa üle

Seejärel mindi vastamisi hetkel B-alagruppi juhtiva Mongooliaga, kes päeva esimeses mängus oli alistanud Venemaa tulemusega 14:12. Kohtumise esimeses pooles tagaajaja rollis olnud Eesti suutis viigistada skooril 11:11. Seisult 12:12 teenis aga teise ebasportliku vea meeskonna liider Joonas Järveläinen ja kolme mehega läks eestlastel raskeks. Minna jäi veel pea kolm minutit. Kahel korral suudeti veel punktiga juhtima minna, kuid vähemuses mänginud eestlaste jaks rauges kohtumise lõpus ja Mongoolia võttis 20:17 võidu.

Koondise peatreener Siim Raudla tunnistas pärast kohtumist, et 3x3 formaadis on vahetusmängijata sisuliselt võimatu võita. „Päris raskeks läks lõpus. See (ilma vahetuseta mängimine, toim.) annab vastasele väga suure eelise. Meil oli algusest peale ka vigadega probleeme ning ka see ei jätnud meile väga palju mänguruumi.“

Millised variandid Eestil sellel turniiril veel on? „Neljapäeval peame mõlemad mängud kindlasti võitma, aga paraku ei sõltu alagrupist edasipääs enam ainult meist,“ kommenteeris Raudla.

Alagrupist pääsevad edasi kaks esimest. Veerandfinaali jõudmiseks tuleb mõlemad tänased vastased alistada. Juhul kui Mongoolia ja Puerto Rico teenivad mõlemad neljast mängust kolm võitu, on eestlaste võimalused kõrges mängus kaasa lüüa minetatud.