Ebasündsalt käitunud Kalev/TLÜ president Sten-Erik Jantson sai karistada

Korvpalliliidu sekretariaadi hinnangul oli Jantsoni käitumine vääritu ja ebasportlik, millega näitas ta üles ilmselget lugupidamatust vastasvõistkonna suunal.

Mängudel osalemise keeld tähendab seda, et Jantsonil on keelatud osaleda järgmisel kahel Tallinna Kalev/TLÜ Eesti meistrivõistluste mängul ning kuni karistuse ärakandmiseni on tal keelatud osaleda ka kõigil muudel Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati.

Tallinna Kalev asub juba homme kell 19:00 TalTechi spordihoones mängima OlyBet korvpalli meistriliiga poolfinaalseeriat TalTechi korvpallimeeskonna vastu.