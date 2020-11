Drelli koduklubis on kaks koroonaviirusesse nakatunud mängijat

7. novembril avaldas Pesaro pressiteate, kus seisis, et üks meeskonna mängijatest on küll asümptomaatiline, kuid on nakatunud koroonasse. Teisipäeval tuli uus pressiteade, mille kohaselt on veel ühel mängijal veel tuvastatud, ehkki ta on samuti asümptomaatiline.

Mõlemad mängijad viibivad isolatsioonis. Itaalia meedia teatel on üheks nakatunuks Tyler Cain, teise nakatunu nime pole veel teada.

Pesaro hoiab Itaalia kõrgliigas kuuendat kohta. Drell on käinud platsil viies mängus, tema keskmisteks näitajateks on 11,8 minutiga 1,8 punkti, 2,13 lauapalli ja 1 resultatiivne sööt.

Viimati mängis Pesaro pühapäeval, kui Varese alistati kodus 85:78.

