DELFI VIDEO | Viis nädalat tagasi koljuluu murdnud Tormi Niits: EMO-st tagasi jõudes tahtsin kohe platsile minna

"Kindlalt võin öelda, et see on minu karjääri vägevaim ja magusaim võit," rääkis Niits kohtumise järel Delfile. Varasemalt aastaid Pärnu Sadama eest mänginud 22-aastane mängumees endise koduklubi vastu punktiarvet ei avanud, aga korjas kümme lauapalli, tegi kolm vaheltlõiget ja jagas kaks resultatiivset söötu. "Kõik see olukord, meid kindlasti ei pandud finaali. Cramo - Pärnu finaalist räägiti juba kaks-kolm nädalat tagasi. Kõik tahtsid juba seda näha, aga suutsime enda sisu näidata ja selle mängu ära võtta," jäi Niits õhtuga rahul.

Niitsu võis platsil näha rohelist värvi näomaskiga, mida ta kannab kuni hooaja lõpuni. Põhjuseks koljuluu murd, mille ta viis nädalat tagasi kohtumises TalTechi vastu sai. Kas platsi peal olles on väike hirm ka sees? "Kui EMO-st tagasi jõudsin, tahtsin kohe tagasi platsile minna. Istusin öösel enda voodi peale maha ja mõtlesin, et kurat, tahan platsile tagasi saada. Ei ole, arst andis rohelise tule ja ütles, et võid minna. Mulle seda kaks korda ütlema ei pea, panin maski ette ja siin ma nüüd olen."

Vaata videost, mida Niits veel ränga vigastuse, vägeva võidu ja homse finaali kohta rääkis!