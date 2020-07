DELFI VIDEO | Värske Hispaania meister Raieste: loodan järgmine kord meistriks tulles ka ise reaalselt mängida

"Olen ise muidugi praegu vähem siin olnud, aga arvan, et see, mis suvel toimub, annab meile väga hea edumaa mängudeaknateks," sõnas 21-aastane Raieste Delfile. "Eesmärk on kokkumängu rohkem teha ja teatud asjad üle käia, et nende peale ei läheks mänguakende ajal nii palju aega. See on väga hea ettevõtmine, mida oleks võinud varemgi teha," kiitis ta sel suvel käima lükatud korvpallikodu.

Raieste saabus juulis tagasi Hispaaniast, kus tema koduklubi Baskonia tuli 10-aastase vaheaja järel riigi meistriks. Tõsi, eestlane ise Baskonia eest platsile ei pääsenud. "Meistriks on alati tore tulla. See, et ma ei mänginud, ei tähenda, et ma kõike muud kaasa ei teinud. Loodan, et kui järgmine kord kuskil meistriks tulen, siis ka reaalselt mängin, aga selles eas on see kindlasti väga lahe kogemus," tõdes Raieste.

Vaata videost, mida Raieste veel Hispaanias kogetu kohta rääkis!