DELFI VIDEO | Üleplatsimeheks kerkinud Egert Haller: päris rahule ei saa mänguga kindlasti jääda

"Päris rahul ei saa kindlasti olla," rääkis Tarva särgis üleplatsimehena 22 punkti visanud Egert Haller mängujärgses intervjuus. "Rabe mäng oli algusest peale. Tuli natukene liiga palju mitte sunnituid eksimusi omalt poolt."

"Au vastastele, nad panid kaugelt hästi kotti," kiitis Haller vastaseid. "Tihtipeale ongi nii, et meistriliiga tiimil on madalama liiga satside vastu ebamugavam mängida. Väike pinge on peal, samas esiliiga meeskonnad saavad jällegi pingevabalt mängida."

